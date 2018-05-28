Джеймс Нил: "Овечкин сейчас, конечно, раскочегарился"

Нападающий "Вегаса" Джеймс Нил в интервью русскоязычному сайту НХЛ отметил силу капитана "Вашингтона" Александра Овечкина​. Хоккеист заявил, что его команде нужно минимизировать шансы россиянина на бросок в финальной серии Кубка Стэнли.

– Овечкин сейчас, конечно, раскочегарился, – сказал Нил. – Это великий игрок, будущий член Зала славы, один из лучших снайперов в истории. Он готов на все. Когда он будет на льду, надо минимизировать его шансы. Хотя у нас есть вратарь, который ранее это уже делал.