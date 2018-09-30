Дубль Ямамото помог "Эдмонтону" обыграть "Калгари"

"Эдмонтон" обыграл "Калгари" в предсезонном матче НХЛ - 4:3. Дубль в составе "Ойлерз" сделал нападающий Кайлер Ямамото.
НХЛ
Предсезонный матч
"Эдмонтон" - "Калгари" - 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
Голы: Хайра - 1 (бол., Макдэвид, Каджула), 3:37 - 1:0. Годро - 3 (бол., Линдхольм, Джиордано), 11:13 - 1:1. Беннетт - 2 (Янковски, Вялимяки), 15:44 - 1:2. Линдхольм - 2 (Джиордано, Баклунд), 18:02 - 1:3. Макдэвид - 4 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 27:21 - 2:3. Ямамото - 5 (Хайра), 35:27 - 3:3. Ямамото - 6 (Каджула, Бушар), 43:37 - 4:3.
Вратари: Тэлбот - Смит (58:43).
Броски: 21 (5+8+8) - 42 (19+13+10).
29 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.