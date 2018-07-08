Дмитрий Орлов: "Когда говорил о завоевании Кубка Стэнли, называли маразматиком. Но теперь я – Ванга"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов поблагодарил капитана команды Александра Овечкина за приглашение на вечеринку, посвященную приезду Кубка Стэнли в Москву. Накануне, 7 июля, капитан "Кэпиталз" представил главный трофей заокеанского хоккея болельщикам в фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьевых горах, после чего отвез его на базу родного клуба – московского "Динамо".

– Когда мы играли в Тампе, я сказал, что было бы классно увидеть людей на параде в Вашингтоне, – цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Орлова. – Надо мной стали смеяться и назвали маразматиком. Но теперь я – Ванга. Саша, спасибо, что позвал нас.

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