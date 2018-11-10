"Детройт" обыграл "Рейнджерс", несмотря на голевую передачу

"Детройт" в овертайме выиграл у "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий клуба из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Рейнджерс" - 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Шаттенкирк - 1 (бол., Дианджело, Хэйс), 37:53 - 0:1. Пионк - 3 (бол., Зибанежад, Бучневич), 38:33 - 0:2. Абделькадер - 4 (Нюквист), 41:46 - 1:2. Атанасиу - 5 (Нильсен, Крунвалль), 57:58 - 2:2. Ларкин - 7 (Атанасиу, Грин), 64:54 - 3:2.

Вратари: Ховард - Лундквист.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 31 (6+12+10+3) - 30 (11+12+5+2).

Наши: - - Бучневич (15.31/2/-1), Наместников (18.01/2/-1).

10 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.