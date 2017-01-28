Денис Мальгин: "В жизни Ягр очень добродушный мужик"

Нападающий "Флориды" Денис Мальгин в интервью "СЭ" выразил восхищение формой своего одноклубника Яромира Ягра. По словам швейцарского форварда, с ним он иногда говорит по-русски.

– Вы говорите на трех языках. Во "Флориде" и на русском наверняка перекидываетесь словечком?

– Да, бывает. Ягр по-русски хорошо говорит, Саша Барков. С последним мы очень сдружились, много общаемся, он много помогает мне.

– Ягр доиграет до 50 лет?

– Вы бы видели, как он тренируется! Так даже молодые не могут. Поэтому он и лучший, свою работу всегда делает отлично. В жизни очень добродушный мужик, всегда готов помочь. Наблюдаю за ним, смотрю, как и что он делает. На льду Ягр настоящий лидер. Правда, в раздевалке он не очень разговорчив – может быть, с близкими и друзьями он и другой человек. (Дмитрий ГРОШЕВ)

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