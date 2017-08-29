Данис Зарипов: "Появятся варианты в НХЛ - можно и рот открыть будет"

Российский хоккеист Данис Зарипов подчеркнул, что еще не получал конкретных предложений от клубов НХЛ. Игрок ранее был отстранен ИИХФ до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, однако 28 августа получил право выступать в НХЛ.

– Свыкаетесь уже с мыслью, что поедете за океан?

– А с чего вы взяли, что поеду?

– Так тренировочные лагеря уже через 16 дней открываются.

– Конечно же, хорошо, что у меня появился шанс. Открылась дорога туда – в лучшую лигу мира. Но это пока не говорит о том, что я стопроцентно уеду. Нужно ждать предложений от клубов.

– Варианты в разработке, насколько я знаю, были и есть. И сейчас еще наверняка появятся.

– Все, что было – это было поверхностно. А знаете, как жизни бывает, когда до реальности доходит – многие начинают думать, как бы свернуть. Как будет сейчас – еще будем смотреть. Остается только ждать. Как появятся варианты – можно и рот открыть будет, но сейчас обсуждать нечего. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Зарипова