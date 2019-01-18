"Даллас" проиграл "Лос-Анджелесу", Радулов сделал голевую передачу

"Даллас" на своем льду уступил "Лос-Анджелесу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). Это четвертое подряд поражение "Старз".

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Лос-Анджелес" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Браун - 12 (бол., Даути, Картер), 18:04 - 0:1. Хагелин - 2 (Тоффоли), 24:39 - 0:2. Линделл - 7 (Радулов, Клингберг), 58:56 - 1:2.

Вратари: Бишоп (57:27 - 58:56, 59:08) - Кэмпбелл.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 30 (6+5+19) - 19 (7+9+3).

Наши: Радулов (19.09/1/0) - Ковальчук (15.37/2/0).

18 января. Даллас. American Airlines Center.