"Чикаго" разгромил "Детройт", Саад сделал хет-трик

"Чикаго" обыграл "Детройт" в предсезонном матче - 6:1. Хет трик в этой встрече на свой счет записал нападающий Брэндон Саад. На площадке в составе хозяев появился Артем Анисимов, за гостей играл Евгений Свечников.

В еще одном поединке "Миннесота" одержала непростую победу над "Виннипегом" - 1:0. Единственную шайбу в этой встрече забросил Джаред Сперджен.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Чикаго" - "Детройт" - 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Голы: Саад (3), Хартман, Сибрук, Дебирнкэт - Расмуссен.

"Миннесота" - "Виннипег" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Сперджен.