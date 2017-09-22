"Чикаго" разгромил "Детройт", Саад сделал хет-трик

"Чикаго" обыграл "Детройт" в предсезонном матче - 6:1. Хет трик в этой встрече на свой счет записал нападающий Брэндон Саад. На площадке в составе хозяев появился Артем Анисимов, за гостей играл Евгений Свечников.
В еще одном поединке "Миннесота" одержала непростую победу над "Виннипегом" - 1:0. Единственную шайбу в этой встрече забросил Джаред Сперджен.
НХЛ
Предсезонные матчи
"Чикаго" - "Детройт" - 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
Голы: Саад (3), Хартман, Сибрук, Дебирнкэт - Расмуссен.
"Миннесота" - "Виннипег" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Сперджен.
- Чикаго Блэкхокс
- Детройт Ред Уингз
- Виннипег Джетс
- Миннесота Уайлд
- Артем Анисимов
- Евгений Свечников
- Брэндон Саад
- Джаред Сперджен
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