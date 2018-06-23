22:31 | Хоккей — НХЛ

Четверо россиян выбраны в 7-м раунде драфта НХЛ


В 7-м раунде драфта НХЛ были выбраны четверо российских хоккеистов. 

Нападающий Дмитрий Завгородний выбран "Калгари" под 198-м номером. Он является воспитанником омского "Авангарда".

Голкипер Шамиль Шмаков задрафтован "Колорадо" под 202-м номером, он представляет клуб "Сибирские снайперы".

Форвард Семен Кизимов выбран "Торонто" под 211-м номером. Он является воспитанником "Лады".

Нападающий Павел Шэн задрафтован "Бостоном" под 212-м номером, он представляет "Югру".

 

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