Четверо россиян выбраны в 7-м раунде драфта НХЛ

В 7-м раунде драфта НХЛ были выбраны четверо российских хоккеистов.
Нападающий Дмитрий Завгородний выбран "Калгари" под 198-м номером. Он является воспитанником омского "Авангарда".
Голкипер Шамиль Шмаков задрафтован "Колорадо" под 202-м номером, он представляет клуб "Сибирские снайперы".
Форвард Семен Кизимов выбран "Торонто" под 211-м номером. Он является воспитанником "Лады".
Нападающий Павел Шэн задрафтован "Бостоном" под 212-м номером, он представляет "Югру".
- Авангард Омск
- Югра
- Бостон Брюинз
- Торонто Мэйпл Ливз
- Колорадо Эвеланш
- Лада (Хоккей)
- Калгари Флэймз
- Сибирские снайперы
- Дмитрий Завгородний
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