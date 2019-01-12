Брайан Маклеллан: "Я доволен составом "Вашингтона. Но можем обменять игрока в нападении"

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан считает, что столичной команде не следует усиливать состав до 25 февраля – наступления дедлайна (введения эмбарго на все обмены), сообщает официальный сайт НХЛ.

"Кэпиталз" занимают третье место в Восточной конференции с 58 очками после 43 матчей.

– Я не считаю, что у "Вашингтона" есть явные проблемы, которые мы должны обязательно решить, – приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ. – Обычно нам была нужна помощь в линии обороны. Раньше мы стремились сделать ее глубже. Сейчас я доволен тем составом, что у нас есть. Главное, чтобы не было травм. В линии атаки у нас тоже все в порядке. У тренеров неплохой выбор. Есть только один вариант, который может нас заинтересовать – обмен зарплата на зарплату, игрок на игрока в нападении.

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