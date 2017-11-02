Бойл проведет первый матч за "Нью-Джерси" после тяжелой болезни

Нападающий "Нью-Джерси" Брайан Бойл примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера", сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что месяц назад у 32-летнего хоккеиста был выявлен хронический миелоидный лейкоз. Заболевание игрока находилось на ранних стадиях, поэтому лечению было произведено с помощью медикаментов.

В прошлом сезоне Бойл провел 75 матчей в составе "Тампа-Бэй" и "Торонто" и записал на свой счет 25 (13+12) очков.