"Бостон" забросил три шайбы Василевскому

"Бостон" на выезде переиграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). "Лайтнинг" проиграл вторую встречу кряду.
Ворота "Тампы" защищал российский вратарь Андрей Василевский, который сделал 24 сэйва.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Бостон" - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Материалы других СМИ
fifa_guru
К глубокому сожалению, но похоже русские пройдут мимо индивидуальных призов. Везина - Раск/Ринне, Ришар - Лайне, Арт Росс - МакДи, Харт - Макиннон. Единственное, Малкин может вклиниться. Но еще раз повторюсь, ему надо было дать отдых.
06:03
fifa_guru
С победой, Бостон! после вчерашней "непонятной" игры с Флоридой попалась Тампа под горячую руку. первый период просто доминирование, к которому я уже привык. много команд страдали уже от этого) ну флорида тоже получит своё еще. Круг молодчик! ну что, Гибсон, 7 очков за Арт Росс пропасть или нет? :-)
06:01
gibson
Все очень плохо. Я такой безнадежной игры Тампы просто не помню. Первый период был просто унизительным. Такое впечатление, что встречались команды с разных планет. Тампа буквально не знала что делать - как войти в зону, как противостоять атаке Бостона. Даже СКА не издевается так в КХЛ над аутсайдерами. Во 2-3 периодах что-то начало получаться, но под снисходительны улыбки игроков Бостона, которые легко и непринуждённо переигрывали Тампу, превосходя ее во всех компонентах игры. Я не могу объяснить такого тотального превосходства Бостона. В Тампе игроки такого же уровня, совершенно не хуже. Но что-то поломалось, а Купер починить не может. Судьба такой Тампы в общем-то ясна – 0:4 от Торонто в первом раунде. Надо что-то делать. Василевского опять жалко, он мало в чем виноват. Хотя первая шайба, но тут и мастерство форварда нужно отметить. Потом было два гола в большинстве, сразу же и очень легко. И это кошмар. С Оттавой пропустили 2 из 2 и тут тоже самое. 4 не убитых большинства подряд. Как такое возможно? Кучерову банально не давали играть. Бостон просто исключил получение им шайбы на скорости или открытом льду. А в большинстве ничего не получалось. Но опять попал в крестовину. Как так? Завтра играть с Эдмонтоном. Надо возвращать себе уверенность. Так играть нельзя...
04:51