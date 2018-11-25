06:03 | Хоккей — НХЛ

"Бостон" одержал победу над "Монреалем"

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"Бостон" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победная шайба на счету защитника Джона Мура.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Бостон" - 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Голы: Бэкес - 1, 13:01 - 0:1. Дебраск - 10 (Краг, Крейчи), 14:42 - 0:2. Друэн - 9 (Алзнер, Мете), 46:46 - 1:2. Татар - 10 (бол., Э. Шоу, Агостино), 50:09 - 2:2. Мур - 1 (бол., Бэкес, Крейчи), 57:03 - 2:3.

Вратари: Прайс (58:04) - Раск.

Штраф: 16 - 14.

Броски: 33 (12+9+12) - 35 (14+12+9).

25 ноября. Монреаль. Centre Bell.

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