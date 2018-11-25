"Бостон" одержал победу над "Монреалем"

"Бостон" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победная шайба на счету защитника Джона Мура.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Бостон" - 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
Голы: Бэкес - 1, 13:01 - 0:1. Дебраск - 10 (Краг, Крейчи), 14:42 - 0:2. Друэн - 9 (Алзнер, Мете), 46:46 - 1:2. Татар - 10 (бол., Э. Шоу, Агостино), 50:09 - 2:2. Мур - 1 (бол., Бэкес, Крейчи), 57:03 - 2:3.
Вратари: Прайс (58:04) - Раск.
Штраф: 16 - 14.
Броски: 33 (12+9+12) - 35 (14+12+9).
25 ноября. Монреаль. Centre Bell.
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