Богдан Киселевич: "Неприятно в специальной маске играть, как космонавт"

Защитник "Флориды" Богдан Киселевич после поражения от "Виннипега" (2:4) в Хельсинки в рамках NHL Global Games 2018 признался, что ему неприятно играть в маске, которую ему приходится надевать из-за травмы челюсти.

– Что не получается у "Флориды"?

– Если бы мы знали, что не так, то давным-давно исправили бы. Из игры в игру идет… Не знаю, как это назвать. 2:2 счет, шансов сопернику особо не даем, бам глупое удаление, нам втаскивают. Или отскок. Это сложно объяснить. Здесь нужно просто выходить и еще больше работать. Значит мы пока не заслуживаем победы.

– Насколько сложно жить после травмы челюсти?

– Да нормально. Неприятно, конечно, но бывает.

– У вас даже акцент американский появился.

– Ха-ха.

– В маске тяжело дышать?

– Конечно, неприятно в этом играть, как космонавт. Ну а что делать? Пока так. Что есть, то есть. (Игорь Еронко)