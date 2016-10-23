Бобровский отразил все 32 броска в победной игре с "Далласом"

"Коламбус" переиграл "Даллас" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Первой звездой встречи признан голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский. Российский вратарь отразил все 32 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Коламбус" – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Андерсон - 2 (Дженнер, Джонс), 36:04 - 0:1. Хартнелл - 1 (Карлссон, Веренски), 49:02 - 0:2. Колверт - 1 (п.в., Дубински), 58:48 - 0:3.

Нереализованный буллит: Аткинсон (49:39, Коламбус Блю Джэкетс).

Вратари: Лехтонен (58:14 - 58:48) - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 9 - 15.

Броски: 32 (9+15+8) - 26 (7+8+11).

Даллас. American Airlines Center