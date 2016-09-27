Билл Дэйли: "ИИХФ не достигла большого прогресса в переговорах с МОК по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде"

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли подчеркнул, что на данный момент Международная федерация хоккея (ИИХФ) не достигла заметного прогресса в переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу участия игроков из НХЛ в Олимпийских играх-2018, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Он сомневается, что НХЛ отпустит хоккеистов, если соглашение будет достигнуто к концу 2016 года.

- Большого прогресса в переговорах с ИИХФ, которая общается с МОК по поводу Олимпиады в Пхенчхане, пока нет, - сказал Дэйли. - Решение нам надо принимать в обозримые сроки, поскольку есть необходимость верстать календарь сезона-17/18, а это очень сложная работа. Конкретного дедлайна нет, но конец календарного года (2016 - Прим. "СЭ") - это, пожалуй, уже слишком поздно.

У НХЛ нет прямой коммуникации с МОК. Всю информацию мы получаем от ИИХФ, которая и ведет переговоры с МОК. Из всех международных турниров, которые я видел, включая Олимпиады, у Кубка мира в Торонто - наилучшая посещаемость.