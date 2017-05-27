Бен Бишоп: "Надеюсь, что мне есть куда расти дальше"

Голкипер "Далласа" Бен Бишоп уверен, что в новой команде сможет стать сильнее. "Старз" получил 30-летнего американца по обмену из "Лос-Анджелеса" 9 мая и через три дня заключил с хоккеистом шестилетний контракт на 29,5 миллиона долларов.

- Это отличное место для меня, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бишопа. - Посмотрите, какие здесь нападающие. В НХЛ сложно забивать, и поэтому приятно осознавать, что в команде есть люди, которые умеют это делать. У команды хороший состав. У нее есть потенциал. Но речь не идет о перестройке или о чем-то подобном.

В последние пять лет я двигаюсь вперед. Я чувствую себя комфортно и уверенно. С каждым годом я становлюсь опытнее. Надеюсь, что мне есть куда расти дальше.