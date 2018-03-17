"Баффало" обыграл "Чикаго", Антипин отметился голевой передачей

"Баффало" на своем льду обыграл "Чикаго" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блэкхокс" потерпели второе поражение кряду, команда занимает 12-е место в турнирной таблице Запада. "Баффало" идет на последней строчке Востока.

В составе победителей дублем отметился Николя Баптист, 3 (1+2) очка на свой счет записал Сэм Райнхарт.

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов провел на льду 16 минут, за которые нанес три броска по воротам. Защитник "Сэйбрз" Виктор Антипин сделал результативную передачу, проведя 15 минут и нанеся два броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Чикаго" – 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Голы: Пульо - 13 (Ристолайнен, Райнхарт), 18:10 - 1:0. Истерли - 5 (Кейн, Тэйвз), 28:15 - 1:1. О`Райлли - 20 (бол., Райнхарт, Айкел), 31:07 - 2:1. Юрчо - 4, 34:15 - 2:2. Тэйвз - 20 (Саад, Кейн), 40:20 - 2:3. Баптист - 3 (Болье, АНТИПИН), 42:17 - 3:3. Баптист - 4 (Сканделла, Ларссон), 58:04 - 4:3. Райнхарт - 19 (п.в., О`Райлли), 59:21 - 5:3.

Вратари: Джонсон - Берубе (58:20 - 59:21, 59:34).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 32 (12+6+14) - 38 (12+17+9).

Наши: Антипин (15:54/2/0) - Анисимов (16:12/3/0).

17 марта. Баффало. KeyBank Center.