"Айлендерс" разгромил "Рейнджерс", Барзал и Эберле набрали по 4 очка

"Айлендерс" крупно победил "Рейнджерс" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гости одержали вторую победу кряду и идут на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

В составе победителей 4 (2+2) очка набрал Мэтью Барзал, четыре результативные передачи сделал Джордан Эберле. У "Рейнджеров" отличились Мика Зибанежад и Кевин Хэйс. Вернувшийся в состав команды россиянин Павел Бучневич отыграл 15 минут и результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Айлендерс" – 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)

Голы: Бовилье - 6 (Эберле, Барзал), 6:06 - 0:1. Хэйс - 10 (бол., Нэш), 14:25 - 1:1. Принс - 1 (Мэйфилд), 16:25 - 1:2. Барзал - 14 (Эберле, Мэйфилд), 20:37 - 1:3. Барзал - 15 (Бовилье, Эберле), 24:11 - 1:4. Бовилье - 7 (Таварес, Хикки), 26:51 - 1:5. Зибанежад - 14 (Цуккарелло, Макдона), 49:05 - 2:5. Хикки - 2 (Эберле, Барзал), 56:06 - 2:6. Клаттербак - 8 (Чимера, Барзал), 58:55 - 2:7.

Вратари: Павелец (Лундквист, 26:51) - Галак.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 39 (16+10+13) - 37 (14+11+12).

Наши: Бучневич (15:57/2/0) - -.

13 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Лундквист мотивирует одноклубников после пяти пропущенных шайб от "Айлендерс". Видео