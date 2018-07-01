15:43 | Хоккей — НХЛ

"Айлендерс" предлагал Таваресу 91 миллион долларов за восемь лет


По информации журналиста Брайана Лотона, "Айлендерс" готов был предложить нападающему Джону Таваресу контракт на восемь лет, по которому игрок заработал бы 91 миллион долларов. Ранее стало известно, что 27-летний хоккеист не стал заключать с клубом новое соглашение и вышел на рынок свободных агентов.

Выйдя на рынок, Таварес сможет подписать с новым клубом контракт максимум на 7 лет. Ранее отмечалось, что в игроке заинтересованы "Бостон""Тампа-Бэй", "Даллас""Сан-Хосе" и "Торонто". В прошлом сезоне он набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. Всего в НХЛ – 669 матчей и 621 (272+349) очко.​

 
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