"Айлендерс" предлагает Таваресу контракт на 88 миллионов долларов

"Айлендерс" не прекращает попытки договориться со своим лидером Джоном Таваресом о новом контракте, сообщает Fourth Period. "Островитяне" предлагают 27-летнему хоккеисту соглашение на 8 лет и 88 миллионов долларов.

Таким образом, за сезон он в среднем будет зарабатывать по 11 миллионов. По действующему соглашению, которое истекает 1 июля, он зарабатывал 5,5 миллиона за сезон.

Ранее сообщалось, что порядка пяти команд ведут переговоры с игроком, среди них – "Торонто", "Сан-Хосе", "Даллас", а также "Тампа-Бэй" и "Вегас".

В прошлом сезоне он набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. Всего в НХЛ – 669 матчей и 621 (272+349) очко.​