"Айлендерс" объявил о подписании Тротца

Президент и генеральный менеджер "Нью-Йорк Айлендерс" Лу Ламорелло объявил, что клуб нанял Барри Тротца в качестве главного тренера команды, сообщается в официальном Твиттере "островитян".
Ранее сообщалось, что Тротц подпишет с "Айлендерс" пятилетний контракт с зарплатой около четырех миллионов долларов за сезон.
Напомним, последние четыре года 55-летний специалист возглавлял "Вашинтгон", с которым стал победителем Кубка Стэнли сезона-2017/18.
Islanders News: President and General Manager Lou Lamoriello announced today that the team has hired Barry Trotz as Head Coach. pic.twitter.com/hf2uZIhy5z– New York Islanders (@NYIslanders) 21 июня 2018 г.
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