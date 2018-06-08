"Авангард" показал 12-летнего Кузнецова в форме омского клуба. Видео

"Авангард" поздравил Евгения Кузнецова и "Вашингтон" с победой в Кубке Стэнли. Сегодня "Кэпиталз" обыграли в пятом матче "Вегас" (4:3) и впервые в истории завоевали трофей.

Омский клуб выложил в Твиттере видео, на котором 12-летний Кузнецов играет в форме "Авангарда". Форвард является воспитанником "Трактора".

"Поздравляем Кузнецова, Овечкина, Кемпни и "Вашингтон" в целом с этой долгожданной победой! Узнали этого 12-летнего мальчика под 15-м номером в форме "Авангарда"? Это Женя Кузнецов!", - говорится в сообщении клуба.