Артемий Панарин: "Сыграем ли вместе с Кучеровым? Да, в сборной России"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин положительно отозвался об игре форварда "Тампы" Никите Кучерове​ и предположил, что сможет сыграть с 25-летним спортсменом вместе в сборной России, сообщает The Athletic.

– Кучеров отлично видит площадку и всегда делает только своевременные передачи. Я уважаю Никиту, летом много тренировались вместе. Сыграем ли мы еще вместе? На уровне сборной наверняка еще сыграем, – цитирует Панарина The Athletic.

The Athletic: Бобровский и Панарин могут перейти в "Тампу" или "Флориду" // Все о НХЛ – здесь