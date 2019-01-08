The Athletic: Бобровский и Панарин могут перейти в "Тампу" или "Флориду"

Голкипер "Коламбуса" Сергея Бобровский и нападающий Артемий Панарин не желают продлевать контракты с "Блю Джекетс" и могут оказаться в "Тампе" или "Флориде"​, сообщает The Athletic.

Бобровский может стать основной целью "Флориды", которая ведет поиски вратаря. Известно, что Бобровский владеет квартирой в Майами. Оба спортсмена заинтересованы в том, чтобы играть в хоккей в Солнечном штате.

В текущем сезоне 30-летний российский вратарь сыграл в 31 матче за "Коламбус", пропустил 82 шайбы при 90,8 процентов отраженных бросков. Панарин принял участие в 39 играх и набрал 45(13+32) очков.

Если "Коламбусу" не удастся уговорить хоккеистов продлить соглашения, то их могут обменять ближе к дедлайну.

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