Андрей Марков: "Никаких предложений от клубов НХЛ не было"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков в интервью "СЭ" отметил, что перед отъездом в Россию не получал предложений от клубов НХЛ. Россиянин провел 15 сезонов в "Монреале", но этим летом не смог договориться о продлении контракта.

– У вас же было предложение от "Флориды". Довольно серьезное, к тому же у вас там еще и дом есть.

– Предложений никаких не было. Так скажем, были просто разговоры.

– А другие клубы? Ходили слухи про "Филадельфию".

– Вы лучше спрашивайте меня, а не верьте слухам. Я не хочу и не буду врать. С "Филадельфией" даже разговоров не было.

– Все уперлось в срок или все-таки в сумму?

– Надо закрыть эту тему, потому что "Монреаль" не устроило то, что просил я, а меня не устроило то, что предлагали они. Теперь я игрок "Ак Барса". Лучше сосредоточиться на этом. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Андрея Маркова