Андрей Локтионов: "В "Каролине" не предложили новый контракт. Испугались моей травмы"

Обладатель Кубка Стэнли-2012 Андрей Локтионов в интервью "СЭ" рассказал о своих скитаниях в НХЛ. В 2014-м году нападающий должен был подписать контракт с "Каролиной", но клуб отказался из-за травмы игрока, которую он получил на чемпионате мира.

– Есть чувство, что рано вернулись?

– Так я и не уезжал. Там ведь как было дело? Я провел хороший сезон в "Каролине", после сезона мы стали вести переговоры и клуб сказал, что собирается заключить со мной соглашение. Я поверил и отправился на чемпионат мира в Минск, где и получил злополучную травму в первой же смене первого матча. Мы сразу позвонили руководству "Ураганов", предупредили об этом.

– А они?

– Просто не предложили мне новый контракт. Испугались, что если у человека была операция на плече, то это серьезная проблема.

– Вам разрешали ехать на чемпионат мира?

– Да, на итоговом собрании, когда мне объявили, что заключат контракт, генеральный менеджер поинтересовался планами на лето. Я сказал, что хочу поехать на чемпионат мира. Никаких возражений не было, мне пожелали удачи.

– Вот вам и знаменитая порядочность клубов НХЛ.

– В итоге я пропустил семь месяцев. Не подписал контракт с "Каролиной", долго лечился. А потом еще вел переговоры с "Локомотивом". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Андрея Локтионова