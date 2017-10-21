"Анахайм" забросил 6 шайб "Монреалю"

"Анахайм" победил "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Канадиенс" потерпел 7 поражений в 8 матчах и замыкает турнирную таблицу "Востока".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Монреаль" - 6:2 (3:0, 0:2, 3:0)

Голы: Расмуссен - 1 (Мегна, Бекса), 1:46 - 1:0. Грант - 1 (бол., Бошемен, Монтур), 3:46 - 2:0. Верметт - 2 (Вагнер), 13:42 - 3:0. Байрон - 2 (Алзнер, Бенн), 22:47 - 3:1. Галлахер - 2 (бол., Мете, Питри), 37:24 - 3:2. Монтур - 2 (Бекса, Сильверберг), 45:58 - 4:2. Грант - 2 (Каше, Ритчи), 47:12 - 5:2. Вагнер - 2 (Перри, Верметт), 47:35 - 6:2.

Вратари: Гибсон (45:57 - 45:58) - Прайс.

Штраф: 36 - 22.

Броски: 45 (21+10+14) - 51 (7+30+14).