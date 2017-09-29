"Анахайм" переиграл "Сан-Хосе", "Ванкувер" одолел "Калгари"

"Анахайм" на своем льду обыграл "Сан-Хосе" в предсезонном матче НХЛ. В другой встрече "Ванкувер" выиграл у "Калгари".

Российский нападающий "Кэнакс" Александр Бурмистров провел на льду 14 с половиной минут, сделал 1 бросок по воротам и провел 2 силовых приема.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Анахайм" - "Сан-Хосе" - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Вагнер - 1 (Расмуссен, Хольцер), 45:28 - 1:0. Верметт - 1 (Каше, Ритчи), 56:17 - 2:0. Коссила - 1 (п.в., Фьоре), 56:57 - 3:0.

Вратари: Гибсон (Берра, 40:00) - Джонс (56:29 - 56:57).

Анахайм. "Хонда Центр".

"Ванкувер" - "Калгари" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Виртанен - 1 (Ганье), 4:52 - 1:0. Дель Зотто - 1 (бол., Редин, Бозер), 27:25 - 2:0. Арчибальд - 1 (Саттер), 48:45 - 3:0. Монахэн - 2 (бол., Верстиг, Броди), 53:57 - 3:1.

Вратари: Нильссон - Смит (58:08).

Ванкувер. "Роджерс Арена".