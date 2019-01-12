Американский инсайдер Порцлайн: "Панарину стоит согласиться на водку!"

Американский инсайдер Аарон Порцлайн в интервью "СЭ" в шутку посоветовал форварду "Коламбуса" Артемию Панарину согласиться на предложение производителя водки. В Коламбусе появился рекламный плакат с предложением игроку пожизненного запаса водки, если он согласитя продлить контракт с "Блю Джекетс".

- Пока переговоры с Бобровским и Панариным продолжаются, считаю, у команды дела не наладятся, - сказал Порцлайн. - До последнего времени у "Джекетс" все было спокойно, и большинство игроков выступали весьма успешно.

- Местные предприниматели предложили Артемию бесплатную водку и стоматологию, чтобы он остался. Это как-то повлияет на переговоры?

– Ему стоит согласиться на водку – услуги дантиста ему уже оплачивает команда. А водка – это вещь! Но люди здесь в шутку интересуются: "А где же билборды для Бобровского?" (Джиллиан Кеммерер)

Полностью интервью Порцлайна