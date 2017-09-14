Алексей Марченко: "В "Детройте" ко мне не было претензий"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко в интервью "СЭ" отметил, что он не может объяснить, почему выпал из состава "Детройта". В сезоне-2015/16 игрок провел за "Ред Уингз" 69 матчей, а в прошлом - 30, после чего был выставлен на драфт отказов и подписал контракт с "Торонто".

– Для вас "Детройт" – родной клуб. Но в прошлом сезоне вы неожиданно выпали из состава.

– Сначала у меня была травма плеча, но когда я восстановился, то действительно стал играть редко.

– Почему?

– У меня нет объяснений. Это не Россия, где тебе могут сказать, что от тебя требуется, чем недоволен тренер. Там все попроще. Ты просто не играешь.

– Но должны быть какие-то сформулированные претензии.

– Их не было. В "Детройте" перед прошлым сезоном сменился тренер по защитникам. Значит, я его своей игрой не устраивал. Какие-то беседы были, но общие, неконкретные. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Алексея Марченко