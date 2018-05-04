Алексей Береглазов: "Если будет шанс, возможно, съезжу еще раз в НХЛ"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Алексей Береглазов в интервью "Известиям" заявил, что по своему собственному решению покинул "Рейнджерс" и отправился в российский клуб на правах аренды. Хоккеист добавил, что не исключает возможности возвращения в НХЛ.

– Возвращение из Нью-Йорка в Магнитогорск было инициировано вами или руководством "Металлурга"?

– Несколько раз, когда сезон в НХЛ уже начался, Геннадий Иванович Величкин​ говорил мне: "Смотри, подумай. Мы в любом случае хотим тебя вернуть. Если что, ждем". Дальше он просто дал мне время, а я смотрел, как складывается ситуация. Когда в ноябре понял, что надо что-то менять, связался с Величкиным, и вопрос быстро был решен.

– Закрыли для себя тему НХЛ или будете еще раз пытаться там закрепиться?

– Не могу загадывать наперед. Но совсем точно не закрыл. Если будет шанс, возможно, съезжу еще раз.