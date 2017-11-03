Александр Радулов: "У нас был шанс вернуться в игру"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов после поражения от "Виннипега" (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что после четвертого пропущенного гола было сложно переломить ход встречи. Россиянин в этой встрече забросил шайбу и был признан третьей звездой матча.

– Если ты проигрываешь в первом периоде со счетом 0:3, вернуться в игру трудно, – цитирует Радулова официальный сайт НХЛ. – Мы хорошо поработали во втором периоде. Был шанс вернуться в игру, однако затем соперник забил четвертый гол и начал играть от обороны. Мы не смогли переломить ход матча.