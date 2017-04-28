Александр Радулов: "Спасибо "Монреалю" за сезон"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов поблагодарил клуб за сезон, который для "Канадиенс" завершился в первом раунде плей-офф. Команда уступила "Рейнджерс" со счетом 2-4. В регулярном чемпионате форвард набрал 54 (18+36) очка, а в шести играх Кубка Стэнли - 7 (2+5).
"Спасибо моим одноклубникам, тренерскому штабу и руководству "Монреаля" за отличный сезон. Благодарен вам за величайших болельщиков", - написал Радулов в "Твиттере".
Напомним, у Радулова летом заканчивается контракт с "Монреалем". В клубе заявили о том, что хотели бы продлить соглашение.
Thank you teammates coaches and Canadiens management for a great season. Thank you to the greatest fans for your ... pic.twitter.com/nWz6H4bzXh– ALEXANDER RADULOV (@RADUL22) 27 апреля 2017 г.