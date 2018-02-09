Александр Радулов: "Дай Бог, лучшим бомбардиром сезона станет кто-то из русских"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов выразил надежду, что российский хоккеист станет лучшим бомбардиром сезона. На данный момент в бомбардирской гонке лидирует Никита Кучеров из "Тампа-Бэй" (68 очков), у Фила Кессела из "Питтсбурга" на три очка меньше. На счету Радулова 52 балла за результативность.

- Как думаете, кто выиграет гонку бомбардиров? Кучеров, Малкин, Овечкин или кто-то из иностранцев?

– Дай Бог, чтобы кто-то из русских. Всем им удачи и без травм главное.

– Вы тоже не так далеко от лидеров – может, удастся сделать рывок и включиться в борьбу?

– Посмотрим. Главное в плей-офф выйти, а остальное не так важно. (Виктория БУЛАХОВА)

Полностью интервью Радулова