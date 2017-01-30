Александр Овечкин: "Первые две смены на Матче звезд были очень тяжелыми"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, ставший победителем Матча звезд НХЛ в составе сборной Столичного дивизиона, подчеркнул, что команда не сразу вошла в игровой ритм. Встречи проходили в формате "три на три" и длились два периода по десять минут.

– Первая игра получилась довольно сложной, – приводит nhl.com/ru слова Овечкина. – У нас был день отдыха вчера, поэтому первые две смены получились очень тяжелыми. Мы бегали от одних ворот к другим на постоянной основе. Я тяжело дышал после этого (смеется). Но потом мы вошли в ритм, почувствовали игру и добились победы на Матче звезд. Я был единственным защитником в нескольких эпизодах? Конечно, я же готовился к игре.