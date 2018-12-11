Александр Овечкин: "Макфи и Зубрус помогли мне обосноваться в "Вашингтоне"

Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признался, что бывший генеральный менеджер столичной команды Джордж Макфи и экс-фовард "Кэпиталз" Дайнюс Зубрус сыграли важную роль в его адаптации в Северной Америке.

Зубрус выступал за "Вашингтон" с 2001 по 2007 год.

– После того, как Макфи узнал, что я живу в гостинице, то он сразу заставил меня остаться у него дома, – цитирует Овечкина The Athletic. – Затем начался тренировочный сбор сезона-2005/2006. Мне удалось обосноваться в команде. Стало намного легче, потому что я мог чаще тусоваться с командой и быть рядом с игроками. Дайнюс Зубрус очень сильно помог мне, потому что владел русским языком. Экс-форвард отвечал за меня.

"Вашингтон" не показывал в том сезоне выдающейся игры, но атмосфера в раздевалке была потрясающей, и я получил большую поддержку от моих товарищей по команде, когда я выучил английский.

В текущем сезоне 33-летний россиянин сыграл в 29 матчах и заработал 36 (22+14) очков.

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