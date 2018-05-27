Александр Овечкин: "Летим в Лас-Вегас не развлекаться или играть в казино"

Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что его команда готова к началу финальной серии Кубка Стэнли против "Голден Найтс". Российский нападающий отметил, что болельщики сошли с ума после победы в финале конференции против "Тампы" (4-3).

– Мы еще никогда не были в такой ситуации, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Я играл только за эту команду, и мы впервые добились такого успеха. Город сходит с ума.

Перед каждым сезоном ставишь цель, так? Надо выйти в плей-офф. Выходишь в плей-офф, и следующей задачей становится выигрыш Кубка. Наша команда очень давно не поднималась так высоко, а я вообще ни разу. Только Брукс Орпик завоевывал Кубок Стэнли и играл в финале. Команда очень рада и готова биться.

Мы летим в Лас-Вегас не развлекаться или играть в казино. Мы летим туда играть в хоккей, заниматься делом. Потом все лето будет в нашем распоряжении. Можно будет делать все что угодно.

Овечкин выиграл главный матч в карьере. "Вашингтон" - в финале Кубка Стэнли //

"Забудьте это слово". "Вашингтон" смывает клеймо неудачников //

"Овечкин променял бы все личные награды на Кубок Стэнли"