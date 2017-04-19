Александр Овечкин: "Комаров играет грязновато, старается залезть тебе под кожу"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии четвертого матча серии 1/8 финала Кубка Стэнли с "Торонто" (1-2) подчеркнул, что форвард "Мэйпл Ливз" Лео Комаров играет не очень чисто.

По словам россиянина, форвард, являющийся его другом, демонстрирует жесткий хоккей. Напомним, что во время локаута в 2012 году нападающие выступали за московское "Динамо".

- Комаров - хороший и крепкий хоккеист, - приводит TSN слова Овечкина. - Безусловно, он играет грязновато, старается залезть тебе под кожу. Но для меня не важно, что он пытается сделать на льду. Я стараюсь концентрироваться на других вещах.