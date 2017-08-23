Александр Коган: "Вопрос о завершении или продолжении карьеры Волосожар/Транькова открыт"

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что пока вопрос о продолжении карьеры Татьяны Волосожар и Максима Транькова открыт. Контрольные прокаты пройдут 9-10 сентября в Сочи. Ранее тренер пары Нина Мозер сообщила, что фигуристы не заявлены на них.

– Мы обсуждали, когда встречались с ребятами, что если они захотят вновь участвовать в соревнованиях и мероприятиях сборной, то они должны принять участие в прокатах, чтобы показать готовность к сезону. В прокаты они не заявлены, как и на сбор. Пока вопрос о завершении или продолжении карьеры открыт, поскольку они, с одной стороны, не заявились для участия в прокатах, а с другой и не заявляли, что заканчивают карьеру. Если они сообщат о желании выступить на российских стартах, будем рассматривать такую возможность. (Елена СОБОЛЬ)