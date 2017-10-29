Александр Хаванов: "Теперь Шипачев не может играть в хоккей, а "Вегас" не будет платить ему зарплату"

Постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов отметил, что нападающий Вадим Шипачев не должен был доводить ситуацию с "Вегасом" до дисквалификации. Сегодня стало известно, что клуб отстранил игрока из-за его отказа играть за "Чикаго Вулвз" в АХЛ.

- С Шипачевым случилась ситуация, до которой ни в коем случае нельзя было доводить, - заявил Хаванов. - С дисквалификацией теперь разбираться будет тяжело. Ситуация, в которой высокооплачиваемый игрок находится в фарме, не устраивала ни одну из сторон и требовала немедленного решения. Но она была решаема.

Теперь, пока дисквалификация не будет снята, он не может играть в хоккей. При этом клуб не обязан выплачивать ему зарплату. Теперь решить эту задачу крайне сложно.

Случившееся очень показательно для наших молодых игроков. Да и не только для молодых – для всех. Сколько бы ты ни играл до этого, какие бы титулы не выигрывал, в НХЛ все придется доказывать сначала. Шансы даются, но очень немногим. И ими надо еще воспользоваться.

То положение, в которое попал Шипачев, не просчитывалось. Никто не знал, будут ли еще русские в команде, будет ли он первым, вторым или третьим центром. Сейчас клуб себя максимально обезопасил.

Когда Шипачев подписывал контракт, он знал, что там есть обязательства, которые придется выполнять. Огромное количество хоккеистов не смогли проявить себя в таких соревновательных условиях. Ты можешь быть готов к НХЛ, но если не будет условий, то несмотря на твою готовность, показать ты себя не сможешь.

В том, что Шипачев хороший игрок, сомнений у меня нет. Но для НХЛ это игрок с большой зарплатой, не подтвержденной игровыми показателями в этой лиге. Поэтому ему очень непросто найти работу в других клубах – они хотят знать, за что они платят. В настоящий момент я не вижу команд, которые готовы пойти на риски. В том, что случилось, есть вина и самого Шипачева. Но только частичная. Когда я смотрел его игры, у меня не сложилось впечатления того, что у него были условия, в которых он мог себя проявить.