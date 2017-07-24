Александр Георгиев: "Подвинуть Лундквиста? Мне и в АХЛ никто ничего не гарантировал"

Голкипер Александр Георгиев, подписавший контракт с "Рейнджерс", в интервью "СЭ" отметил, что его задача на сезон – закрепиться на посту первого номера фарм-клуба Нью-Йорка. Хоккеист отметил, что он готов ждать своего шанса в НХЛ сколько угодно.

– У "Рейнджерс" сейчас мощная пара вратарей: знаменитый Хенрик Лундквист и Ондржей Павелец. Реально подвинуть одного из них в ближайшее время?

– Сейчас моя задача – бороться за место первого номера в команде АХЛ, – сказал Георгиев. – С этим прицелом меня и приглашали, такую задачу передо мной сейчас и ставят. Надо показать свою игру и эту задачу решить. А уж потом ждать шанса в главной команде и его по возможности использовать. Сейчас мне и в АХЛ никто ничего не гарантирует. Все нужно доказывать с начала и каждый день, чтобы попытаться встать рядом с такими вратарями.

– Но вы отдаете отчет в том, что АХЛ – это возможно надолго?

– Все зависит от обстоятельств. У всех вратарей по-разному бывает. Кому-то требуется три года, чтобы закрепиться в НХЛ, кому то и года хватает. В АХЛ в свое время играли, например, Набоков, Василевский. Доказывали, боролись и в итоге вышли на высокий уровень. Я готов ждать своего шанса, что бы использовать его. (Дмитрий ГРОШЕВ)

Полное интервью Александра Георгиева