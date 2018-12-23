5 очков Кучерова принесли "Тампе" победу над "Эдмонтоном"

"Тампа" переиграла "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3.

В составе победителей дублями отметились Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон, еще по шайбе забросили Никита Кучеров и Джей Ти Миллер. За "Ойлерз" забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Алекс Чейссон и Леон Драйзайтль.

Форвард "Лайтнинг" Кучеров набрал 5 (1+4) очков в этой встрече и заработал показатель полезности "+3". Защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметился, а голкипер Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28.

Нападающий "Ойлерз" Валентин Зыков заработал показатель полезности "-1".

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Регулярный чемпионат

"Эдмонтон Ойлерз" (Эдмонтон) - "Тампа-Бэй Лайтнинг" (Тампа) - 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Голы: Ньюджент-Хопкинс - 12 (Макдэвид, Пульюярви), 10:15 - 1:0. Стэмкос - 19 (бол., Кучеров, Хедман), 17:09 - 1:1. Чейссон - 16 (бол., Нерс, Макдэвид), 22:50 - 2:1. Кучеров - 16, 33:00 - 2:2. Миллер - 7 (Чернак, Киллорн), 34:32 - 2:3. Джонсон - 15 (Пойнт, Кучеров), 44:17 - 2:4. Драйзайтль - 17 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 46:17 - 3:4. Стэмкос - 20 (Кучеров, Строльман), 55:03 - 3:5. Джонсон - 16 (п.в., Кучеров, Пойнт), 58:35 - 3:6.

Вратари: Коскинен (58:23 - 58:35) - Василевский.

Штраф: 20 - 22.

Броски: 28 (8+11+9) - 45 (16+14+15).

Наши: Зыков (5.58/0/-1) - Кучеров (19.49/3/+3), Сергачев (16.53/3/0).

23 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.

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