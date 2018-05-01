4 очка Пойнта помогли "Тампе" обыграть "Бостон", Василевский отразил 18 бросков

"Тампа" обыграла "Бостон" во втором матче второго раунда плей-офф - 4:2. В составе "Лайтнинг" 4 (1+3) очка набрал нападающий Брэйден Пойнт, который предыдущую встречу закончил с показателем "-5".

Форвард Никита Кучеров отыграл 16 минут 50 секунд и нанес 2 броска по воротам. Защитник Михаил Сергачев за 13 минут 19 секунд записал на свой счет 1 очко. Голкипер Андрей Василевский отразил 18 бросков из 20.

"Тампа" сравняла счет в серии - 1:1. Следующие две игры команды проведут в Бостоне.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Второй матч

"Тампа-Бэй" - "Бостон" - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Гурд - 2 (бол., Пойнт, СЕРГАЧЕВ), 11:47 - 1:0. Макэвой - 1 (Бержерон, Маршан), 18:30 - 1:1. Джонсон - 3 (Пойнт, Палат), 30:14 - 2:1. Палат - 2 (Пойнт), 54:08 - 3:1. Краг - 3 (Пастрняк, Маршан), 55:58 - 3:2. Пойнт - 2 (п.в., Хедман), 59:34 - 4:2.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Раск (58:08 - 59:34).

Штраф: 12 - 14.

Броски: 31 (10+8+13) - 20 (8+5+7).

Наши: Кучеров (16:50/2/-1), Сергачев (13:19/0/0) - -.

1 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 1-1.