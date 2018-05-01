4 очка Пойнта помогли "Тампе" обыграть "Бостон", Василевский отразил 18 бросков

"Тампа" обыграла "Бостон" во втором матче второго раунда плей-офф - 4:2. В составе "Лайтнинг" 4 (1+3) очка набрал нападающий Брэйден Пойнт, который предыдущую встречу закончил с показателем "-5".
Форвард Никита Кучеров отыграл 16 минут 50 секунд и нанес 2 броска по воротам. Защитник Михаил Сергачев за 13 минут 19 секунд записал на свой счет 1 очко. Голкипер Андрей Василевский отразил 18 бросков из 20.
"Тампа" сравняла счет в серии - 1:1. Следующие две игры команды проведут в Бостоне.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Второй матч
"Тампа-Бэй" - "Бостон" - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Гурд - 2 (бол., Пойнт, СЕРГАЧЕВ), 11:47 - 1:0. Макэвой - 1 (Бержерон, Маршан), 18:30 - 1:1. Джонсон - 3 (Пойнт, Палат), 30:14 - 2:1. Палат - 2 (Пойнт), 54:08 - 3:1. Краг - 3 (Пастрняк, Маршан), 55:58 - 3:2. Пойнт - 2 (п.в., Хедман), 59:34 - 4:2.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Раск (58:08 - 59:34).
Штраф: 12 - 14.
Броски: 31 (10+8+13) - 20 (8+5+7).
Наши: Кучеров (16:50/2/-1), Сергачев (13:19/0/0) - -.
1 мая. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 1-1.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Бостон Брюинз
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
- Брэйден Пойнт
За Арсеналий с децтва!))
Руссо-туристо.)) Лакею Харт!)) И Смайта впридачу!))
07:01
Filin63
Ждем в Бостоне. Там мишки размажут Куча и компаню
05:52
.BattleFish.
2 и 3 тройка сейчас более эффективны нежели первая, Куч со Стемкосом тащили в регулярке, чтобы обеспечить комфортную сетку ПО, теперь пора и другим набирать очки! Поинт красава просто, играет как зверь, звено Горда отличное, в целом они посильнее 2 и 3 тройки Бостона! Защита у Тампы тоже лучше, понравилось как действовал Сергачев, в ПП он был особенно хорош, Хедману пора придти в себя, ужасная игра, даже в перерыве его ошибки разбирали!
05:13
.BattleFish.
Короче, рецепт найден! Размениваем (жертвуем) Стемкосом с Кучем на крысиное звено, включаем скорости и за счет лучшего подбора игроков в атаке и обороне, добиваемся успеха! По сути как говорил Гибсон, Тампа должна проходить этот Бостон, они не так сильны как кажутся, мощнейшая первая тройка вывозит, но если ее перекрыть то Бостон не так уж и силен, сегодня Тампа была на 1,5 головы выше, сильнее и быстрее, но в Бостоне будет очень тяжело, но все в их руках! Хедман просто ужасен его топовость под сомнением, Макдона и Сергачев прекрасны! Обмен был правильный, Миллер конечно жуткая деревяшка по сравнению с Намесом, но тут уж ничего не поделаешь, Макдону заполучить большая удача, ввиду деградации Хедмана!
05:10
fifa_guru
Смотрел 2 и 3 периоды. Скучноватой игра показалась (особенно после первой). Тампа заслуженно победила, очень хорошо действовали в обороне, встречали на синей и ничего не давали делать. Больше опасных моментов создали в атаке. У Бостона все из "рук валилось" - плохая обработка шайбы, шайба проходила сквозь игроков, из-за чего возникали острые моменты у своих ворот. Как пример когда обрезался МакЭвой и у Кучерова был шанс забить. Миллер не забил в пустые. Как будто перезагорали на пляже. Вратари подарили по одному голу. Бросок Джонсона получился так себе, куда Раск смещался - непонятно. Ну и Василевский тоже словил от Круга. Однако они же и выручали. Единственное, в пользу Мишек не свистнули в конце матча. Маршанд выходил 1 на 1, Строльман сзади нарушил правила и должен был быть удален. По итогу: 1-1 справедливый счет серии. всех с праздником! :)
05:06