Владимир Ткачев: "Хотел бы возобновить игру в тройке с Капризовым и Голышевым"

Нападающий олимпийской сборной России Владимир Ткачев рассказал, что поддерживает связь с нападающим "Салавата Юлаева" Кириллом Капризовым и хорошо с ним общается вне льда. Напомним, что форвард уфимцев покинул национальную команду из-за травмы.

– Насколько вы продуктивно тренируетесь в олимпийской сборной?

– Сборная есть сборная, поэтому приезжаем сюда работать с хорошим настроением. Готовимся к играм в рабочем режиме. Все ребята понимают, что являются кандидатами в основную сборную, поэтому выкладываются на сто процентов.

– Работа в этой команде как-то отличается от работы под руководством Олега Знарка в основной сборной?

– Я думаю, та работа, которую мы здесь проделываем, проходит не без его участия. Все планы обсуждаются. Не вижу какой-то большой разницы.

– Чувствуете, что вас натаскивают на предстоящий чемпионат мира?

– Не стоит загадывать так далеко. Чемпионат мира еще через месяц. Понятно, что каждый из ребят хочет туда попасть, а как будет – скоро узнаем.

– Обсуждаете в команде шансы на попадание на чемпионат мира?

– Это вопрос к Сергею Шумакову (смеется).

– Хотели бы возобновить игру в тройке с Капризовым и Голышевым?

– Да. Почему нет? Мы хорошо общаемся вне льда. Считаю, это немаловажно, потому что это помогает на льду. Пока у Капризова травма, он восстанавливается. Мы поддерживаем связать. Посмотрим, насколько быстро он сможет восстановиться.

– А вы могли бы сыграть с Мозякиным и Зариповым?

– Вопрос нужно поставить по-другому: Кто не сможет с ними сыграть. Это очень хорошие мастера и нужно постараться от них не отстать. Находить с ними общий язык и пытаться выйти на их уровень. Это тоже непросто.

– Как с ними бороться и как найти к ним ключи?

– Почему вы у меня спрашиваете? Раз мы проиграли 0:4, значит, не нашли ключи. С большинством разобрались, я считаю, просто по ходу игры были какие– то индивидуальные ошибки, что и привело к такому результату. Нельзя сказать, что серия была проиграна полностью. Я считаю, что матчи были очень хорошие и счет 0:4 не по игре. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)