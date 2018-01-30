Сборная России приехала в "Парк Легенд" на игру с Белоруссией

Сегодня сборная России проведет контрольную встречу против команды Белоруссии в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Ранее сообщалось, что ворота россиян в этом матче будет защищать голкипер Василий Кошечкин.
Напомним, что встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
Российская сборная уже приехала в Парк Легенд, где в 19:30 по московскому времени начнется матч с командой Беларуси. Будете смотреть этот матч на арене или по ТВ? Пишите в комментариях⬇️– Хоккей России (@russiahockey) 30 января 2018 г.
Прямой эфир:
📺 Матч ТВ
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