Сборная России приехала в "Парк Легенд" на игру с Белоруссией

Сегодня сборная России проведет контрольную встречу против команды Белоруссии в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Ранее сообщалось, что ворота россиян в этом матче будет защищать голкипер Василий Кошечкин.

Напомним, что встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи