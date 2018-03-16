14:57 | Хоккей

Сборная России поздравила Илью Воробьева с днем рождения


Официальный Твиттер сборной России поздравил тренера команды Илью Воробьева с днем рождения. Сегодня, 16 марта, специалисту исполняется 43 года.

Напомним, с 2016 года Воробьев входит в тренерский штаб сборной России, который возглавляет Олег Знарок.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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