Сборная России поздравила Илью Воробьева с днем рождения

Официальный Твиттер сборной России поздравил тренера команды Илью Воробьева с днем рождения. Сегодня, 16 марта, специалисту исполняется 43 года.
Напомним, с 2016 года Воробьев входит в тренерский штаб сборной России, который возглавляет Олег Знарок.
Поздравляем с днем рождения Илью Воробьева! Сегодня тренеру национальной сборной России исполняется 43 года. Желаем крепкого здоровья и как можно больше радостных моментов. Присоединяйтесь и вы к поздравлениям ⬇️ pic.twitter.com/ALgKJc2Erx– Хоккей России (@russiahockey) 16 марта 2018 г.
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