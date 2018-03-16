Сборная России поздравила Илью Воробьева с днем рождения

Поздравляем с днем рождения Илью Воробьева! Сегодня тренеру национальной сборной России исполняется 43 года. Желаем крепкого здоровья и как можно больше радостных моментов. Присоединяйтесь и вы к поздравлениям ⬇️ pic.twitter.com/ALgKJc2Erx