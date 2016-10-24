01:05 | ХОККЕЙ

Плющенко сыграл первый матч в Ночной хоккейной лиге за "Ледяных волков"

0
0
0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сыграл свой первый хоккейный матч, выступая за "Ледяных волков" в Ночной хоккейной лиге. В дебютном матче команда Плющенко уступила "Динамике" со счетом 3:4.

– Сегодня у меня был первый матч, открытие сезона, – приводит ТАСС слова Плющенко. – Тренируюсь практически каждый день, открыл для себя новое увлечение. Полностью погрузился в прекрасную атмосферу мужской командной игры. Как и обещал – ни дня без спорта. Играем в полный контакт, хотя я стараюсь быть аккуратным, но на адреналине, когда нельзя подвести команду, об этом трудно думать. В нашей команде, кстати, выступает Александр Мостовой. С ним приятно действовать в одной команде, ведь спортсмен спортсмена чувствует. На тренировках все слаженно получается.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3728036

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ