Павел Буре хочет сыграть в первом в истории Антарктиды турнире

В 2020 году пройдет первый в истории Антарктиды хоккейный турнир, принять участие в котором намерен легендарный в прошлом нападающий Павел Буре.

Соревнования будут приурочены к 200-летию открытия шестого континента (28 января 1820 года). Честь ее открытия принадлежит русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Ожидается, что в Кубке Лазарева участие примут восемь арктических стран (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США). Также готовы сыграть Аргентина и Чили, у них, как оказалось, есть хоккейные команды.

При формировании российской команды организаторы будут ориентироваться на Лигу легенд и Ночную хоккейную лигу.

- Если мы сделаем правильный микс между ними, то у нас будет хорошая команда. Свое согласие нам уже дал Павел Буре, мы подтянем Игоря Ларионова, Сергея Макарова. Дальше называть не буду, под звучные имена должны подтянуться и другие, - приводит 360tv.ru слова организатора турнира Игоря Столярова.