Милош Ржига: "Работа Яндача в сборной была значимой, хотя спортивные результаты могли быть немного лучше"

Новый главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига отметил, что рад возглавить национальную команду, а также оценил работу предыдущего наставника Йозефа Яндача. О назначении 59-летнего Ржиги стало известно сегодня.

- Возглавить национальную команду - самая большая честь, которая может выпасть тренеру, - цитирует Isport.cz. Ржигу. - Работать под флагом страны - огромная ответственность перед людьми и всем миром. Как только я получил возможность работать со сборной, все остальные предложения потеряли для меня интерес. Работа Яндача в сборной была значимой, он сделал множество важных вещей. Он основал тренерскую школу и вывел несколько тренерских теорий, хотя спортивные результаты могли быть немного лучше.

Контракт Ржиги рассчитан на два года.